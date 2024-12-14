Егорихин Герман Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1934
Отец: Егорихин Василий
Мать: Егорихина Елена
Рождение ребёнка
20.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорихина Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
18.05.1958
Дочь: Лебедева (Егорихина) Елена Германовна
Мать ребёнка: Егорихина Екатерина Максимовна
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
12.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорихина Екатерина Максимовна
Смерть
Неизвестно