Егорихина Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егорихин Герман Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1958
Дочь: Лебедева (Егорихина) Елена Германовна
Отец ребёнка: Егорихин Герман Васильевич
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
12.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егорихин Герман Васильевич
Смерть
Неизвестно