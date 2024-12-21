Лебедев Сергей Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1979
Дочь: Лебедева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Лебедева (Егорихина) Елена Германовна
Рождение ребёнка
29.11.1983
Дочь: Морева (Лебедева) Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Лебедева (Егорихина) Елена Германовна