Лебедев Сергей Юльевич 30.11.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедев Сергей Юльевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1957

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1958 г.р.
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Дети

1979 г.р.
1983 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1957

Отец: Лебедев Юлий Григорьевич

Мать: Лебедева (Бугачевская) Лидия Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Егорихина) Елена Германовна

Развод
Неизвестно

Жена: Лебедева (Егорихина) Елена Германовна

Рождение ребёнка
14.02.1979

Дочь: Лебедева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Лебедева (Егорихина) Елена Германовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.11.1983

Дочь: Морева (Лебедева) Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Лебедева (Егорихина) Елена Германовна

Москва, город федерального значения Москва

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