Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Григорий Иванов
Мать: Салманида Иванова
Бракосочетание
До 1744
Жена: Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Яков Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Яков Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Авдотья Данилова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья Данилова
Осуждение
1788
Отдан на поселение
Смерть
После 1788