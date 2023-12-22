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Алексей Григорьев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1788

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Григорий Иванов

Мать: Салманида Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1744

Жена: Авдотья Данилова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Авдотья Данилова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Авдотья Данилова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Яков Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья Данилова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья Данилова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья Данилова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Яков Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья Данилова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Авдотья Данилова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья Данилова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Осуждение
1788
Отдан на поселение
Смерть
После 1788
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