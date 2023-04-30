Салманида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалманида Иванова

Салманида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1724

Муж: Григорий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Марья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1728

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1729 ст.

Сын: Семён Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Марья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1759
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close