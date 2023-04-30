Салманида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1724
Муж: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Марья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1728
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
24.05.1729 ст.
Сын: Семён Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Марья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Смерть
1759