Авдотья Данилова
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Данила Иванов
Мать: Домна Ларионова
Бракосочетание
До 1744
Муж: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1750
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1756
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Смерть
1777