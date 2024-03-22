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Авдотья Данилова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Данила Иванов

Мать: Домна Ларионова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1744

Муж: Алексей Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1777
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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