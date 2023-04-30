Домна Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1722
Муж: Данила Иванов
Рождение ребёнка
30.12.1723 ст.
Дочь: Анисья Данилова
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
1729
Сын: Тихон Данилов
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Авдотья Данилова
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
18.01.1732 ст.
Сын: Афанасий Данилов
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
1739
Сын: Федот Данилов
Отец ребёнка: Данила Иванов
Смерть
Неизвестно