Домна Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1722

Муж: Данила Иванов

Рождение ребёнка
30.12.1723 ст.

Дочь: Анисья Данилова

Отец ребёнка: Данила Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Тихон Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Авдотья Данилова

Отец ребёнка: Данила Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1732 ст.

Сын: Афанасий Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Федот Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область