Яков Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Алексеев

Яков Алексеев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Авдотья Данилова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1766

Жена: Акилина Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1768 ст.

Дочь: Акулина Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1769 ст.

Дочь: Ульяна Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close