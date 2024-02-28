Яков Алексеев
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Авдотья Данилова
Бракосочетание
1766
Жена: Акилина Семёнова
Рождение ребёнка
13.06.1768 ст.
Дочь: Акулина Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Семёнова
Рождение ребёнка
21.12.1769 ст.
Дочь: Ульяна Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Семёнова
Смерть
Неизвестно