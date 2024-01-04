Дубовик Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти17.06.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
22.04.1880
Мать ребёнка: Дубовик Домникия Филипповна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
04.10.1882
Дочь: Неизвестно Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Дубовик Домникия Филипповна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
17.06.1895
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1895. ГАЧО,