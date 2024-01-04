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Дубовик Иван Петрович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

17.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Дубовик Пётр Федосеевич

Мать: Дубовик Александра Леонтьевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.04.1880

Сын: Дубовик Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Дубовик Домникия Филипповна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
04.10.1882

Дочь: Неизвестно Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Дубовик Домникия Филипповна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Домникия Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
17.06.1895
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1895. ГАЧО,
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