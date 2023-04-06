Дубовик Пётр Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Пётр Федосеевич

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дубовик Федосей

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Дубовик Александра Леонтьевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дубовик Иван Петрович

Мать ребёнка: Дубовик Александра Леонтьевна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Александра Леонтьевна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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