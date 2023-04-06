Дубовик Пётр Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Дубовик Федосей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Дубовик Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Дубовик Александра Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно