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Дубовик Гавриил Иванович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

22.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1880

Отец: Дубовик Иван Петрович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Домникия Филипповна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
23.04.1880
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Смерть
Неизвестно

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