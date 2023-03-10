Неизвестно (Дубовик) Харитина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Дубовик) Харитина Ивановна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

04.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1882

Отец: Дубовик Иван Петрович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Домникия Филипповна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
05.10.1882
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Смерть
Неизвестно

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