Дубовик (Неизвестно) Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Александра Леонтьевна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Дубовик Пётр Федосеевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дубовик Иван Петрович

Отец ребёнка: Дубовик Пётр Федосеевич

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Пётр Федосеевич

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно