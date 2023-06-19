Дубовик (Неизвестно) Александра Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Дубовик Пётр Федосеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Дубовик Пётр Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно