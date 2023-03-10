Дубовик (Неизвестно) Домникия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти22.10.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
22.04.1880
Отец ребёнка: Дубовик Иван Петрович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
04.10.1882
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Дубовик Иван Петрович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Смерть
22.10.1894
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893