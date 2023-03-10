Дубовик (Неизвестно) Домникия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовик (Неизвестно) Домникия Филипповна

Дубовик (Неизвестно) Домникия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

22.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
22.04.1880

Сын: Дубовик Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Дубовик Иван Петрович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
04.10.1882

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Дубовик Иван Петрович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Смерть
22.10.1894
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893

Мы используем куки для улучшения работы сайта.