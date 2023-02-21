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Вельке Владимир Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1896

Дата смерти

06.05.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1896

Отец: Wolke Herman (Heinrich)

Мать: Вельке Матильда Яковлевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Вельке Герман Владимирович

Мать ребёнка: Вельке Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Роганова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Вельке Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1923

Дочь: Цыганаш Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Вельке Зоя Николаевна

с/x трест при деревне Луговая, Таллинская волость
Рождение ребёнка
1926

Сын: Велькин Яков Владимирович

Мать ребёнка: Вельке Зоя Николаевна

Смерть
06.05.1937
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: от туберкулеза легких
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