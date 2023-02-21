Вельке Владимир Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1896
Дата смерти06.05.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1896
Отец: Wolke Herman (Heinrich)
Рождение ребёнка
1919
Сын: Вельке Герман Владимирович
Мать ребёнка: Вельке Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Роганова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Вельке Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1923
Дочь: Цыганаш Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: Вельке Зоя Николаевна
с/x трест при деревне Луговая, Таллинская волость
Рождение ребёнка
1926
Сын: Велькин Яков Владимирович
Мать ребёнка: Вельке Зоя Николаевна
Смерть
06.05.1937
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: от туберкулеза легких