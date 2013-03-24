Велькин Яков Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти24.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Вельке Владимир Германович
Мать: Вельке Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Велькина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Велькина Мария Николаевна
Смерть
24.03.2013
Самара, Самара, Самарская область