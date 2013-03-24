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Велькин Яков Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

24.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Вельке Владимир Германович

Мать: Вельке Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Велькин Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Велькина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Велькина Мария Николаевна

Смерть
24.03.2013
Самара, Самара, Самарская область
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