Велькин Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
13.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1996