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Велькин Сергей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Велькин Яков Владимирович

Мать: Велькина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
13.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
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