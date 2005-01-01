Цыганаш (Вельке) Маргарита Владимировна
Место рожденияс/x трест при деревне Луговая, Таллинская волость
Дата рождения08.08.1923
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1923
Отец: Вельке Владимир Германович
Мать: Вельке Зоя Николаевна
с/x трест при деревне Луговая, Таллинская волость
Бракосочетание
21.10.1942
Грачевский район
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыганаш Василий Константинович
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыганаш Василий Константинович
Смерть
2005