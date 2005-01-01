Цыганаш (Вельке) Маргарита Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганаш (Вельке) Маргарита Владимировна

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Место рождения

с/x трест при деревне Луговая, Таллинская волость

Дата рождения

08.08.1923

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1923

Отец: Вельке Владимир Германович

Мать: Вельке Зоя Николаевна

с/x трест при деревне Луговая, Таллинская волость
Бракосочетание
21.10.1942

Муж: Цыганаш Василий Константинович

Грачевский район
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганаш Василий Константинович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганаш Василий Константинович

Смерть
2005
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