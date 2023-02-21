Цыганаш Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганаш Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1903

Дата смерти

23.08.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1942

Жена: Цыганаш Маргарита Владимировна

Грачевский район
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыганаш Маргарита Владимировна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыганаш Маргарита Владимировна

Смерть
23.08.1965
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