Цыганаш Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1903
Дата смерти23.08.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1942
Грачевский район
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыганаш Маргарита Владимировна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыганаш Маргарита Владимировна
Смерть
23.08.1965