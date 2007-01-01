Роганова (Вельке) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роганова (Вельке) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Вельке Владимир Германович

Мать: Вельке Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Роганов Николай Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Роганов Николай Петрович

Смерть
2007
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