Роганова (Вельке) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Вельке Владимир Германович
Мать: Вельке Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Роганов Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Роганов Николай Петрович
Смерть
2007