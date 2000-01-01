Роганов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роганов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роганова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
20.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роганова Елена Владимировна

Смерть
2000
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