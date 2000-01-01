Роганов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Роганова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
20.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Роганова Елена Владимировна
Смерть
2000