Гром Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1816
Отец: Гром Фёдор Иванович
Мать: Гром Евдокия
Год рождения приблизительный. Женился в январе 1850-ого в 36 лет.
Бракосочетание
19.01.1847
Жена: Фотина Дионисиевна
Первый брак
Рождение ребёнка
29.11.1847
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Фотина Дионисиевна
Бракосочетание
08.01.1850
Жена: Агафия Калениковна
Текуча, Черкаська область
Второй брак у Петра и второй брак у Агафии.
Рождение ребёнка
15.10.1850
Сын: Гром Ефим Петрович
Мать ребёнка: Агафия Калениковна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Агафия Калениковна
В исповедной росписи 1867 ему 12 лет, но и Диамиду там всего 10.
Рождение ребёнка
16.08.1855
Сын: Гром Диамид Петрович
Мать ребёнка: Агафия Калениковна
Рождение ребёнка
24.12.1858
Дочь: Евгения Петровна
Мать ребёнка: Агафия Калениковна
Рождение ребёнка
07.10.1860
Сын: Гром Сергей Петрович
Мать ребёнка: Агафия Калениковна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7J-BC4L https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-RP56
Смерть
Неизвестно
В исповедной росписи 1867 года Агафия Колениковна числится как вдова (п. 914)