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Гром Пётр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Гром Фёдор Иванович

Мать: Гром Евдокия

Год рождения приблизительный. Женился в январе 1850-ого в 36 лет.
Бракосочетание
19.01.1847

Жена: Фотина Дионисиевна

Первый брак
Рождение ребёнка
29.11.1847

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Фотина Дионисиевна

Бракосочетание
08.01.1850

Жена: Агафия Калениковна

Текуча, Черкаська область
Второй брак у Петра и второй брак у Агафии.
Рождение ребёнка
15.10.1850

Сын: Гром Ефим Петрович

Мать ребёнка: Агафия Калениковна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Гром Онуфрий Петрович

Мать ребёнка: Агафия Калениковна

В исповедной росписи 1867 ему 12 лет, но и Диамиду там всего 10.
Рождение ребёнка
16.08.1855

Сын: Гром Диамид Петрович

Мать ребёнка: Агафия Калениковна

Рождение ребёнка
24.12.1858

Дочь: Евгения Петровна

Мать ребёнка: Агафия Калениковна

Рождение ребёнка
07.10.1860

Сын: Гром Сергей Петрович

Мать ребёнка: Агафия Калениковна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7J-BC4L https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-RP56
Смерть
Неизвестно
В исповедной росписи 1867 года Агафия Колениковна числится как вдова (п. 914)
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