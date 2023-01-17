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Агафия Калениковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения приблизительный. Вышла замуж в январе 1850-ого в 22 лет.
Бракосочетание
08.01.1850

Муж: Гром Пётр Фёдорович

Текуча, Черкаська область
Второй брак у Петра и второй брак у Агафии.
Рождение ребёнка
15.10.1850

Сын: Гром Ефим Петрович

Отец ребёнка: Гром Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Гром Онуфрий Петрович

Отец ребёнка: Гром Пётр Фёдорович

В исповедной росписи 1867 ему 12 лет, но и Диамиду там всего 10.
Рождение ребёнка
16.08.1855

Сын: Гром Диамид Петрович

Отец ребёнка: Гром Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
24.12.1858

Дочь: Евгения Петровна

Отец ребёнка: Гром Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
07.10.1860

Сын: Гром Сергей Петрович

Отец ребёнка: Гром Пётр Фёдорович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7J-BC4L https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-RP56
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойцук Илья Антонович

Первый брак
Смерть
Неизвестно
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