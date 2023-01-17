Агафия Калениковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения приблизительный. Вышла замуж в январе 1850-ого в 22 лет.
Бракосочетание
08.01.1850
Муж: Гром Пётр Фёдорович
Текуча, Черкаська область
Второй брак у Петра и второй брак у Агафии.
Рождение ребёнка
15.10.1850
Сын: Гром Ефим Петрович
Отец ребёнка: Гром Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Гром Пётр Фёдорович
В исповедной росписи 1867 ему 12 лет, но и Диамиду там всего 10.
Рождение ребёнка
16.08.1855
Сын: Гром Диамид Петрович
Отец ребёнка: Гром Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
24.12.1858
Дочь: Евгения Петровна
Отец ребёнка: Гром Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
07.10.1860
Сын: Гром Сергей Петрович
Отец ребёнка: Гром Пётр Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7J-BC4L https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-RP56
Бракосочетание
Неизвестно
Первый брак
Смерть
Неизвестно