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Гром Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1787

Отец: Гром Иван

Мать: Мария

Бракосочетание
07.11.1809

Жена: Гром Евдокия

Рождение ребёнка
06.09.1810

Сын: Гром Захарий Фёдорович

Мать ребёнка: Гром Евдокия

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гром Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Гром Евдокия

Год рождения приблизительный. Женился в январе 1850-ого в 36 лет.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Гром Емилиен Фёдорович

Мать ребёнка: Гром Евдокия

По записи о смерти в 1905 году в возрасте 99 лет, год рождегия 1806, но по исповедной росписи в 1876, возраст 52 года. 1815 больше похож на правду, учитывая даты рождения детей.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Гром Герасим Фёдорович

Мать ребёнка: Гром Евдокия

Год рождения приблизительный.
Смерть
Неизвестно
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