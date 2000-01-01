Гром Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.11.1809
Жена: Гром Евдокия
Рождение ребёнка
06.09.1810
Мать ребёнка: Гром Евдокия
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гром Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Гром Евдокия
Год рождения приблизительный. Женился в январе 1850-ого в 36 лет.
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Гром Евдокия
По записи о смерти в 1905 году в возрасте 99 лет, год рождегия 1806, но по исповедной росписи в 1876, возраст 52 года. 1815 больше похож на правду, учитывая даты рождения детей.
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Гром Евдокия
Год рождения приблизительный.
Смерть
Неизвестно