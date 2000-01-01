Гром (Савченко) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1809
Муж: Гром Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1810
Отец ребёнка: Гром Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гром Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Гром Фёдор Иванович
Год рождения приблизительный. Женился в январе 1850-ого в 36 лет.
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Гром Фёдор Иванович
По записи о смерти в 1905 году в возрасте 99 лет, год рождегия 1806, но по исповедной росписи в 1876, возраст 52 года. 1815 больше похож на правду, учитывая даты рождения детей.
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Гром Фёдор Иванович
Год рождения приблизительный.
Смерть
Неизвестно