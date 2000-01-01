Гром (Савченко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гром (Савченко) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1809

Муж: Гром Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1810

Сын: Гром Захарий Фёдорович

Отец ребёнка: Гром Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гром Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Гром Фёдор Иванович

Год рождения приблизительный. Женился в январе 1850-ого в 36 лет.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Гром Емилиен Фёдорович

Отец ребёнка: Гром Фёдор Иванович

По записи о смерти в 1905 году в возрасте 99 лет, год рождегия 1806, но по исповедной росписи в 1876, возраст 52 года. 1815 больше похож на правду, учитывая даты рождения детей.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Гром Герасим Фёдорович

Отец ребёнка: Гром Фёдор Иванович

Год рождения приблизительный.
Смерть
Неизвестно
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