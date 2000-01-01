Гром Диамид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1855
Отец: Гром Пётр Фёдорович
Мать: Агафия Калениковна
Рождение ребёнка
11.01.1880
Мать ребёнка: Христина Федосиевна
Рождение ребёнка
17.02.1882
Дочь: Ксения Диамидовна
Мать ребёнка: Христина Федосиевна
Рождение ребёнка
14.10.1884
Дочь: Войченко Параскева Диамидовна
Мать ребёнка: Христина Федосиевна
Рождение ребёнка
12.08.1886
Мать ребёнка: Христина Федосиевна
Смерть
Неизвестно