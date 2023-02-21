Даниловская (Соколова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Соколов Алексей Михайлов
Мать: Соколова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
17.09.1833
Сын: Даниловский Иван Федорович
Отец ребёнка: Даниловский Федор Петрович
Бракосочетание
1833
Александра - выдана в замужество той же церкви за пономаря Федора Петрова в 1833 году. Ревизская сказка Знаменской церкви с. Долматово Подольского уезда Московской губернии
Место жительства
12.03.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года села Долматова числится жена прибывшего после ревизии пономаря Федора Петрова, Александра Алексеева - возраст не указан. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.746 д.713 л.143о... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Даниловский Федор Петрович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Даниловский Георгий Федорович
Отец ребёнка: Даниловский Федор Петрович
Место жительства
1847
Согласно клировой ведомости церкви Владимирской Пресвятой Богородицы села Мытищи в доме дьячка Федора Петрова Даниловского числится жена Александра Алексеева - 36 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.2272 ч.10 л... Показать все
Смерть
Неизвестно