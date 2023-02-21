Даниловская (Соколова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниловская (Соколова) Александра Алексеевна

Даниловская (Соколова) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Соколов Алексей Михайлов

Мать: Соколова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
17.09.1833

Сын: Даниловский Иван Федорович

Отец ребёнка: Даниловский Федор Петрович

Долматово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
1833

Муж: Даниловский Федор Петрович

Александра - выдана в замужество той же церкви за пономаря Федора Петрова в 1833 году. Ревизская сказка Знаменской церкви с. Долматово Подольского уезда Московской губернии
Место жительства
12.03.1834
Долматово, Домодедово, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года села Долматова числится жена прибывшего после ревизии пономаря Федора Петрова, Александра Алексеева - возраст не указан. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.746 д.713 л.143о... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Даниловский Федор Петрович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Даниловский Георгий Федорович

Отец ребёнка: Даниловский Федор Петрович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Место жительства
1847
Мытищи, Мытищи, Московская область
Согласно клировой ведомости церкви Владимирской Пресвятой Богородицы села Мытищи в доме дьячка Федора Петрова Даниловского числится жена Александра Алексеева - 36 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.2272 ч.10 л... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close