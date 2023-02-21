Соколов Алексей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Алексей Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Даниловская Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Наталья Иванова

Место жительства
14.03.1834
Долматово, Домодедово, Московская область
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ Ревизские сказки священно- и церковнослужителей Подольского уезда по 8-й ревизии..
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Наталья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви Знамения Божьей Матери с. Долматово Подольского уезда Московской губернии
Смерть
Неизвестно
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