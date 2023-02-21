Соколов Алексей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Даниловская Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Наталья Иванова
Место жительства
14.03.1834
Долматово, Домодедово, Московская область
https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ Ревизские сказки священно- и церковнослужителей Подольского уезда по 8-й ревизии..
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Наталья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви Знамения Божьей Матери с. Долматово Подольского уезда Московской губернии
Смерть
Неизвестно