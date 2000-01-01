Соколова (Соколова) Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Даниловская Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно