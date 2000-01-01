Соколова (Соколова) Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Соколова) Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Даниловская Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Алексей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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