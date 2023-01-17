Даниловский Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Успенский Петр Давыдов
Место жительства
13.07.1811
Согласно ревизской сказке 1811 года церкви Смоленской Божьей матери священно-церковнослужителей и их детей мужского пола села Данилова в семье пономаря Петра Давыдова числится сын Федор, по предыдущей... Показать все
Место жительства
03.03.1812
Согласно исповедальной ведомости 1812 года Смоленской церкви села Данилова в доме 3 числится сын пономаря Петра Давыдова, Федор - 2 года. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.855 ч.1 л.1 Исповедальные вед... Показать все
Место жительства
1819
Согласно клировой ведомости 1819 года Смоленской церкви села Данилова числится сын пономаря Петра Давыдова, Федор - 9 лет. Находится при отце своем. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1646 ч.2 лл.41-44 ... Показать все
Место жительства
21.09.1824
Согласно исповедальной ведомости Смоленской церкви села Данилова в доме 3 числится сын пономаря Петра Давыдова от первого брака, Федор - 14 лет. На исповеди был. (ЦХД до 1917 ф.203 оп.747 д.1043 ч.6 л... Показать все
Место жительства
28.09.1825
Согласно исповедальной ведомости Смоленской церкви села Данилова в доме 3 числится сын пономаря Петра Давыдова Федор - 15 лет. (https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1062/ Исповедальные вед... Показать все
Место жительства
1829
Согласно клировой ведомости церкви Знамения Божьей Матери села Долматова служит пономарь Федор Петров Даниловский - 18 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.2327 ч.8 лл.280-285 (ММ))
Рождение ребёнка
17.09.1833
Сын: Даниловский Иван Федорович
Мать ребёнка: Даниловская Александра Алексеевна
Бракосочетание
1833
Александра - выдана в замужество той же церкви за пономаря Федора Петрова в 1833 году. Ревизская сказка Знаменской церкви с. Долматово Подольского уезда Московской губернии
Место жительства
14.03.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года села Далматова числится прибывший после ревизии пономарь Федор Петров - 22 года. (https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ стр. 145. Ревизские сказки священно- и церковно... Показать все
Место жительства
10.09.1835
Согласно исповедальной ведомости Знаменской церкви с. Долматово в доме № 3 числится пономарь Федор Петров - 25 лет. У него жена Александра Алексеева - 23 года. Сын Иван - 1 год. (https://cgamos.ru/isp... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Даниловская Александра Алексеевна
Место жительства
1838
При церкви Владимирской Пресвятой Богородицы в селе Мытищи Московского уезда служит дьячок Федор Петров Даниловский - 27 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.2048 ч.12 лл.415-418 (ММ))
Место жительства
10.09.1841
Согласно исповедальной ведомости церкви Владимирской Божьей Матери села Мытищи Тайнинской волости Удельного ведомства в доме № 3 числится п\дьячок Федор Петров - 29 лет. У него жена Александра Алексее... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Сын: Даниловский Георгий Федорович
Мать ребёнка: Даниловская Александра Алексеевна
Место жительства
1847
При церкви Владимирской Пресвятой Богородицы в селе Мытищи служит дьячок Федор Петров Даниловский - 36 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.2272 ч.10 л.312об.-313об. (ММ))
Место жительства
1865
Согласно исповедальной ведомости 1865 года церкви Владимирской Пресвятой Богородицы в селе Мытищи служит дьячок Феодор Петров Даниловский - 54 года. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1908 ч.16 л.922-939 (ММ))
Смерть
Неизвестно