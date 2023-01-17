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Даниловский Федор Петрович

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Место рождения

Очаково, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Успенский Петр Давыдов

Мать: Успенская Ирина Васильева

Очаково, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Место жительства
13.07.1811
Данилово, Домодедово, Московская область
Согласно ревизской сказке 1811 года церкви Смоленской Божьей матери священно-церковнослужителей и их детей мужского пола села Данилова в семье пономаря Петра Давыдова числится сын Федор, по предыдущей... Показать все
Место жительства
03.03.1812
Данилово, Домодедово, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1812 года Смоленской церкви села Данилова в доме 3 числится сын пономаря Петра Давыдова, Федор - 2 года. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.855 ч.1 л.1 Исповедальные вед... Показать все
Место жительства
1819
Данилово, Домодедово, Московская область
Согласно клировой ведомости 1819 года Смоленской церкви села Данилова числится сын пономаря Петра Давыдова, Федор - 9 лет. Находится при отце своем. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1646 ч.2 лл.41-44 ... Показать все
Место жительства
21.09.1824
Данилово, Домодедово, Московская область
Согласно исповедальной ведомости Смоленской церкви села Данилова в доме 3 числится сын пономаря Петра Давыдова от первого брака, Федор - 14 лет. На исповеди был. (ЦХД до 1917 ф.203 оп.747 д.1043 ч.6 л... Показать все
Место жительства
28.09.1825
Данилово, Домодедово, Московская область
Согласно исповедальной ведомости Смоленской церкви села Данилова в доме 3 числится сын пономаря Петра Давыдова Федор - 15 лет. (https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1062/ Исповедальные вед... Показать все
Место жительства
1829
Долматово, Домодедово, Московская область
Согласно клировой ведомости церкви Знамения Божьей Матери села Долматова служит пономарь Федор Петров Даниловский - 18 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.2327 ч.8 лл.280-285 (ММ))
Рождение ребёнка
17.09.1833

Сын: Даниловский Иван Федорович

Мать ребёнка: Даниловская Александра Алексеевна

Долматово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
1833

Жена: Даниловская Александра Алексеевна

Александра - выдана в замужество той же церкви за пономаря Федора Петрова в 1833 году. Ревизская сказка Знаменской церкви с. Долматово Подольского уезда Московской губернии
Место жительства
14.03.1834
Долматово, Домодедово, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года села Далматова числится прибывший после ревизии пономарь Федор Петров - 22 года. (https://cgamos.ru/skazki/51-8-353/ стр. 145. Ревизские сказки священно- и церковно... Показать все
Место жительства
10.09.1835
Долматово, Домодедово, Московская область
Согласно исповедальной ведомости Знаменской церкви с. Долматово в доме № 3 числится пономарь Федор Петров - 25 лет. У него жена Александра Алексеева - 23 года. Сын Иван - 1 год. (https://cgamos.ru/isp... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Даниловская Александра Алексеевна

Место жительства
1838
Мытищи, Мытищи, Московская область
При церкви Владимирской Пресвятой Богородицы в селе Мытищи Московского уезда служит дьячок Федор Петров Даниловский - 27 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.2048 ч.12 лл.415-418 (ММ))
Место жительства
10.09.1841
Мытищи, Мытищи, Московская область
Согласно исповедальной ведомости церкви Владимирской Божьей Матери села Мытищи Тайнинской волости Удельного ведомства в доме № 3 числится п\дьячок Федор Петров - 29 лет. У него жена Александра Алексее... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Сын: Даниловский Георгий Федорович

Мать ребёнка: Даниловская Александра Алексеевна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Место жительства
1847
Мытищи, Мытищи, Московская область
При церкви Владимирской Пресвятой Богородицы в селе Мытищи служит дьячок Федор Петров Даниловский - 36 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.2272 ч.10 л.312об.-313об. (ММ))
Место жительства
1865
Мытищи, Мытищи, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1865 года церкви Владимирской Пресвятой Богородицы в селе Мытищи служит дьячок Феодор Петров Даниловский - 54 года. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1908 ч.16 л.922-939 (ММ))
Смерть
Неизвестно
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