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Даниловский Иван Федорович

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Место рождения

Долматово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

17.09.1833

Дата смерти

04.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1833

Отец: Даниловский Федор Петрович

Мать: Даниловская Александра Алексеевна

Долматово, Домодедово, Московская область
Крещение
19.09.1833
Долматово, Домодедово, Московская область
№ 5. В сентябре семнадцатого числа родился села Долматово у пономаря Федора Петрова сын Иоанн. Крещен того же месяца [19 числа] от законной его жены Александры Алексеевой. Восприемники: села Шебанцева... Показать все
Место жительства
12.03.1834
Долматово, Домодедово, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года села Долматова числится сын прибывшего после ревизии пономаря Федора Петрова, Иван - 6 месяцев. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.746 д.713 л.143об.-144 Ревизские сказки П... Показать все
Место жительства
1847
Мытищи, Мытищи, Московская область
Согласно клировой ведомости церкви Владимирской Пресвятой Богородицы села Мытищи в доме дьячка Федора Петрова Даниловского числится сын Иван Даниловский - 14 лет. Обучается в Донском приходском училищ... Показать все
Работа или профессия
1858
Дятлово, Наро-Фоминский, Московская область
Определен во священника при Параскеевской церкви села Дятлова Подольского уезда
Образование
1858
Москва, город федерального значения Москва
Окончил курс Московской духовной семинарии.
Место жительства
1865
Дятлово, Наро-Фоминский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости Параскеевской церкви села Дятлова служит священник Иоанн Федоров Даниловский - 31 год. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1909 л.455 (ММ))
Награда
1880
Москва, город федерального значения Москва
Священник Иоанн Даниловский был награжден набедренником. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.412 л.737-738 (ММ))
Награда
1889
Могутово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
В 1889 году ко дню Святой Пасхи Синод наградил священника церкви села Могутова Подольского уезда Иоанна Даниловского бархатною фиолетовою скуфьей за службу по духовному ведомству. За безвозмездное и у... Показать все
Место жительства
1890
Могутово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
В 1890 году в книге написано, что законоучителем церковно-приходской школы при селе Могутове является священник Иоанн Федоров Даниловский. (Шрамченко А. П. Справочная книжка Московской губернии 1890, ... Показать все
Награда
1895
Москва, город федерального значения Москва
Протокол Московской Духовной консистории: о награждении законоучителей школ: священника церкви села Васюнина Иоанна Даниловского. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.415 ч.31-32 л.915-923 (ММ))
Награда
1896
с. Васюнино Подольского уезда Московской губернии
В 1896 году ко дню Священного Коронования Государя Императора Николая II за заслуги по гражданскому и военному ведомствам Святейший Синод наградил священника церкви села Васюнина Подольского уезда Иоа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Анна Павловна

Смерть
04.04.1896
с. Васюнино Подольского уезда Московской губернии
4 апреля 1896 года умер 63-летний священник церкви с. Васюнина Иоанн Федоров Даниловский (очень подробная статья МЦВ № 17 от 1896 года, стр. 226, МЦВ ОО № 18 от 1896, стр.37 (ММ)).
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