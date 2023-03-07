Даниловский Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения17.09.1833
Дата смерти04.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1833
Крещение
19.09.1833
№ 5. В сентябре семнадцатого числа родился села Долматово у пономаря Федора Петрова сын Иоанн. Крещен того же месяца [19 числа] от законной его жены Александры Алексеевой. Восприемники: села Шебанцева... Показать все
Место жительства
12.03.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года села Долматова числится сын прибывшего после ревизии пономаря Федора Петрова, Иван - 6 месяцев. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.746 д.713 л.143об.-144 Ревизские сказки П... Показать все
Место жительства
1847
Мытищи, Мытищи, Московская область
Согласно клировой ведомости церкви Владимирской Пресвятой Богородицы села Мытищи в доме дьячка Федора Петрова Даниловского числится сын Иван Даниловский - 14 лет. Обучается в Донском приходском училищ... Показать все
Работа или профессия
1858
Определен во священника при Параскеевской церкви села Дятлова Подольского уезда
Образование
1858
Окончил курс Московской духовной семинарии.
Место жительства
1865
Согласно исповедальной ведомости Параскеевской церкви села Дятлова служит священник Иоанн Федоров Даниловский - 31 год. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1909 л.455 (ММ))
Награда
1880
Священник Иоанн Даниловский был награжден набедренником. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.412 л.737-738 (ММ))
Награда
1889
В 1889 году ко дню Святой Пасхи Синод наградил священника церкви села Могутова Подольского уезда Иоанна Даниловского бархатною фиолетовою скуфьей за службу по духовному ведомству. За безвозмездное и у... Показать все
Место жительства
1890
В 1890 году в книге написано, что законоучителем церковно-приходской школы при селе Могутове является священник Иоанн Федоров Даниловский. (Шрамченко А. П. Справочная книжка Московской губернии 1890, ... Показать все
Награда
1895
Протокол Московской Духовной консистории: о награждении законоучителей школ: священника церкви села Васюнина Иоанна Даниловского. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.415 ч.31-32 л.915-923 (ММ))
Награда
1896
с. Васюнино Подольского уезда Московской губернии
В 1896 году ко дню Священного Коронования Государя Императора Николая II за заслуги по гражданскому и военному ведомствам Святейший Синод наградил священника церкви села Васюнина Подольского уезда Иоа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1896
с. Васюнино Подольского уезда Московской губернии
4 апреля 1896 года умер 63-летний священник церкви с. Васюнина Иоанн Федоров Даниловский (очень подробная статья МЦВ № 17 от 1896 года, стр. 226, МЦВ ОО № 18 от 1896, стр.37 (ММ)).