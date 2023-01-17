(Даниловская) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Даниловская) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Даниловский Федор Петрович

Мать: Даниловская Александра Алексеевна

Место жительства
1847
Мытищи, Мытищи, Московская область
Согласно клировой ведомости церкви Владимирской Пресвятой Богородицы села Мытищи в доме дьячка Федора Петрова Даниловского числится дочь Екатерина - 10 лет. (ЦИАМ ф-3.203 оп.747 д.2272 ч.10 л.312об 13... Показать все
Смерть
Неизвестно
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