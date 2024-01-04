Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1908
Дата смерти16.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1908
Отец: Бещев Николай
Мать: Бещева Анна
Рождение ребёнка
08.03.1936
Дочь: Самигулина, Лаптева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Ефименко Иван Степанович
Рождение ребёнка
19.03.1938
Сын: Ефименко Виталий Иванович
Отец ребёнка: Ефименко Иван Степанович
Рождение ребёнка
05.08.1940
Отец ребёнка: Ефименко Иван Степанович
Ярославская обл.,Переславский р-н, Охотинское торфопредприятие
Рождение ребёнка
01.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шапошников Александр Митрофанович
Рождение ребёнка
14.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шапошников Александр Митрофанович
Рождение ребёнка
08.09.1952
Сын: Шапошников Александр Александрович
Отец ребёнка: Шапошников Александр Митрофанович
Ярославская обл.,Переславский р-н, Охотинское торфопредприятие
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь Гавриилович
Отец ребёнка: Гавриил
Смерть
16.07.1991
Каменногорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область