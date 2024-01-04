Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.03.1908

Дата смерти

16.07.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1908

Отец: Бещев Николай

Мать: Бещева Анна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.03.1936

Дочь: Самигулина, Лаптева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Ефименко Иван Степанович

Рождение ребёнка
19.03.1938

Сын: Ефименко Виталий Иванович

Отец ребёнка: Ефименко Иван Степанович

Рождение ребёнка
05.08.1940

Сын: Ефименко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Ефименко Иван Степанович

Ярославская обл.,Переславский р-н, Охотинское торфопредприятие
Рождение ребёнка
01.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапошников Александр Митрофанович

Рождение ребёнка
14.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапошников Александр Митрофанович

Рождение ребёнка
08.09.1952

Сын: Шапошников Александр Александрович

Отец ребёнка: Шапошников Александр Митрофанович

Ярославская обл.,Переславский р-н, Охотинское торфопредприятие
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь Гавриилович

Отец ребёнка: Гавриил

Смерть
16.07.1991
Каменногорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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