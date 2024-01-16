Бещева (--) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бещева (--) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бещев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бещев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бещева) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Бещев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бещев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бещев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иродова (Бещева) Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Бещев Николай

Рождение ребёнка
03.03.1908

Дочь: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бещев Николай

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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