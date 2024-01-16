Бещева (--) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бещев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бещев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бещева) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Бещев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бещев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иродова (Бещева) Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Бещев Николай
Рождение ребёнка
03.03.1908
Дочь: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бещев Николай
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно