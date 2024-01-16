Шапошников Александр Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1960
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шапошников Митрофан
Рождение ребёнка
06.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ширинкина) Юлия
Рождение ребёнка
01.06.1946
Рождение ребёнка
14.11.1948
Рождение ребёнка
08.09.1952
Сын: Шапошников Александр Александрович
Мать ребёнка: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна