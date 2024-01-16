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Шапошников Александр Митрофанович

Место рождения

Дегтево, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шапошников Митрофан

Мать: Шапошникова (--) Анна (?)

Дегтево, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ширинкина) Юлия

Рождение ребёнка
01.06.1946

Дочь: Рыбикова (Шапошникова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.1948

Дочь: Трифонова (Шапошникова) Зоя Александровна

Мать ребёнка: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
08.09.1952

Сын: Шапошников Александр Александрович

Мать ребёнка: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна

Смерть
1960

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