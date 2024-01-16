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Ефименко Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1936

Дочь: Самигулина, Лаптева (Ефименко) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
19.03.1938

Сын: Ефименко Виталий Иванович

Мать ребёнка: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1940

Сын: Ефименко Юрий Иванович

Мать ребёнка: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна

Смерть
1944

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