Ефименко Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1936
Рождение ребёнка
19.03.1938
Сын: Ефименко Виталий Иванович
Мать ребёнка: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1940
Мать ребёнка: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна
Смерть
1944