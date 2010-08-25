Шапошников Александр Александрович
Место рожденияЯрославская обл.,Переславский р-н, Охотинское торфопредприятие
Дата рождения08.09.1952
Дата смерти25.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1952
Рождение ребёнка
10.05.1974
Сын: Шапошников Альберт Александрович
Мать ребёнка: Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.05.1982
Сын: Шапошников Денис Александрович
Мать ребёнка: Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна
Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
25.08.2010
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург