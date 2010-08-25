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Шапошников Александр Александрович

Место рождения

Ярославская обл.,Переславский р-н, Охотинское торфопредприятие

Дата рождения

08.09.1952

Дата смерти

25.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1952

Отец: Шапошников Александр Митрофанович

Мать: Ефименко, Шапошникова (Бещева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
10.05.1974

Сын: Шапошников Альберт Александрович

Мать ребёнка: Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.05.1982

Сын: Шапошников Денис Александрович

Мать ребёнка: Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
25.08.2010
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург

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