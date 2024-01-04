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Чернаков Иван Савельевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.08.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1822

Отец: Чернаков Савелий Васильевич

Мать: Чернакова -- Степанида Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.11.1859

Дочь: Чернакова Феоктида Ивановна

Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.12.1861

Сын: Чернаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.02.1862

Дочь: Чернаков Яков Иванович

Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.12.1863

Дочь: Чернакова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Конаныхина -Чернакова- Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернакова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернакова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернакова -- Татьяна Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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