Чернаков Иван Савельевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1822
Рождение ребёнка
08.11.1859
Дочь: Чернакова Феоктида Ивановна
Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
07.12.1861
Сын: Чернаков Василий Иванович
Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
20.02.1862
Дочь: Чернаков Яков Иванович
Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
23.12.1863
Дочь: Чернакова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Конаныхина -Чернакова- Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернакова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернакова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернакова -- Татьяна Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно