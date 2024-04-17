Чернаков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
28.08.1876
Сын: Чернаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Чернакова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.11.1877
Дочь: Чернакова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Чернакова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.02.1881
Сын: Чернаков Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Чернакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1881
Мать ребёнка: Чернакова Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно