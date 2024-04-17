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Чернаков Иван Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Чернаков Иван Савельевич

Мать: Чернакова Татьяна Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.08.1876

Сын: Чернаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Чернакова Александра Дмитриевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.11.1877

Дочь: Чернакова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Чернакова Александра Дмитриевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1881

Сын: Чернаков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Чернакова Мария Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.08.1881

Сын: Чернаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Чернакова Александра Дмитриевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернакова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернакова Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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