Чернакова (--) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1876
Сын: Чернаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Чернаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1877
Дочь: Чернакова Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Чернаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1881
Отец ребёнка: Чернаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно