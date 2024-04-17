Чернакова (--) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (--) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1876

Сын: Чернаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Чернаков Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.11.1877

Дочь: Чернакова Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Чернаков Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.08.1881

Сын: Чернаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернаков Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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