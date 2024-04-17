Чернакова (--) Татьяна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
08.11.1859
Дочь: Чернакова Феоктида Ивановна
Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
07.12.1861
Сын: Чернаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
20.02.1862
Дочь: Чернаков Яков Иванович
Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
23.12.1863
Дочь: Чернакова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Конаныхина Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернакова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернакова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно