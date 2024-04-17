Чернакова (--) Татьяна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (--) Татьяна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чернаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.11.1859

Дочь: Чернакова Феоктида Ивановна

Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.12.1861

Сын: Чернаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.02.1862

Дочь: Чернаков Яков Иванович

Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.12.1863

Дочь: Чернакова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Конаныхина Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернакова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернакова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чернаков Иван Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернаков Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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