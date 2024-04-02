Конаныхина (Чернакова) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конаныхина (Чернакова) Анисия Ивановна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Чернаков Иван Савельевич

Мать: Чернакова Татьяна Сидоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.11.1898

Муж: Конаныхин Тимофей Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.04.1902

Дочь: Конаныхина Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Конаныхин Тимофей Иванович

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно
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