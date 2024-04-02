Конаныхина (Чернакова) Анисия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Бракосочетание
11.11.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.04.1902
Дочь: Конаныхина Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Конаныхин Тимофей Иванович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно