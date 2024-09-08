Чернаков Савелий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернаков Савелий Васильевич

Чернаков Савелий Васильевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

03.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Чернаков Василий Иванович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернаков Мирон Савельевич

Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина

Бракосочетание
04.11.1818

Жена: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Рождение ребёнка
02.11.1820

Сын: Чернаков Павел Савельевич

Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.08.1822

Сын: Чернаков Иван Савельевич

Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.11.1828

Сын: Чернаков Платон Савельевич

Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Рождение ребёнка
20.07.1831

Дочь: Чернакова Мария Савельевна

Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.01.1841

Сын: Чернаков Антон Савельевич

Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
1842

Сын: Чернаков Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
03.03.1877
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.