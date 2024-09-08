Чернаков Савелий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти03.03.1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Чернаков Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернаков Мирон Савельевич
Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина
Бракосочетание
04.11.1818
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Рождение ребёнка
02.11.1820
Сын: Чернаков Павел Савельевич
Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина
Рождение ребёнка
22.08.1822
Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина
Рождение ребёнка
15.11.1828
Сын: Чернаков Платон Савельевич
Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина
чингис
Рождение ребёнка
20.07.1831
Дочь: Чернакова Мария Савельевна
Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина
Рождение ребёнка
17.01.1841
Сын: Чернаков Антон Савельевич
Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
1842
Сын: Чернаков Михаил Савельевич
Мать ребёнка: Чернакова (Колтачихана) Степанида Козьмина
Смерть
03.03.1877