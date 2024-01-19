Чернаков Михаил Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
29.07.1859
Рождение ребёнка
14.08.1859
Сын: Чернаков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Чернакова -Черновская- Мария Васильевна
Рождение ребёнка
24.03.1862
Дочь: Чернакова Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Чернакова -Черновская- Мария Васильевна
Рождение ребёнка
16.03.1873
Сын: Чернаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Чернакова -Черновская- Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно