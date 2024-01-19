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Чернаков Михаил Савельевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Чернаков Савелий Васильевич

Мать: Чернакова -- Степанида Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
29.07.1859

Жена: Чернакова -Черновская- Мария Васильевна

Рождение ребёнка
14.08.1859

Сын: Чернаков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Чернакова -Черновская- Мария Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1862

Дочь: Чернакова Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Чернакова -Черновская- Мария Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.03.1873

Сын: Чернаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Чернакова -Черновская- Мария Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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