Степанида Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти26.03.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Чернаков Павел Савельевич
Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1822
Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Чернаков Платон Савельевич
Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1831
Дочь: Чернакова Мария Савельевна
Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Чернаков Михаил Савельевич
Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Чернаков Антон Савельевич
Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернаков Мирон Савельевич
Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич
Смерть
26.03.1877