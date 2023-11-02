Степанида Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

26.03.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Чернаков Павел Савельевич

Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.08.1822

Сын: Чернаков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Чернаков Платон Савельевич

Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.07.1831

Дочь: Чернакова Мария Савельевна

Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Чернаков Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чернаков Антон Савельевич

Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернаков Мирон Савельевич

Отец ребёнка: Чернаков Савелий Васильевич

Смерть
26.03.1877
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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