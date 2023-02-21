Савицкая (Садкова) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкая (Садкова) Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садков Михаил Харитонович

Мать: Садкова Анастасия Корнеевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Савицкий Моисей Иосифович

Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

д.Будище Костюковичского района Могилевской области БССР
Рождение ребёнка
18.06.1918

Дочь: Мисевич Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
06.08.1921

Дочь: Ребеко Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
1923

Сын: Савицкий Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Садкова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
18.03.1935

Дочь: Нисканен Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савицкая Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Николай Иосифович

Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

д. Будище Костюковичского района БССР
Умер малышом в 1,5 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Демьян Иосифович

Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

Смерть
Неизвестно
г. Кричев Могилевской области БССР
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