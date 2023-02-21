Савицкая (Садкова) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Сын: Савицкий Моисей Иосифович
Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)
Дочь: Мисевич Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)
Дочь: Ребеко Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)
Сын: Савицкий Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)
Дочь: Садкова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)
Дочь: Нисканен Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)
Дочь: Савицкая Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)
Сын: Савицкий Николай Иосифович
Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)
Сын: Савицкий Демьян Иосифович
Отец ребёнка: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)