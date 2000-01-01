Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1935

Дочь: Нисканен Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савицкая Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Николай Иосифович

Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна

д. Будище Костюковичского района БССР
Умер малышом в 1,5 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Демьян Иосифович

Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савицкая Агафья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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