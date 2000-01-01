Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1935
Дочь: Нисканен Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна
д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савицкая Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна
д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савицкий Николай Иосифович
Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна
д. Будище Костюковичского района БССР
Умер малышом в 1,5 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савицкий Демьян Иосифович
Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно