Ребеко (Савицкая) Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребеко (Савицкая) Анастасия Иосифовна

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Место рождения

д. Будище Костюковичского района БССР

Дата рождения

06.08.1921

Дата смерти

19.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1921

Отец: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

Мать: Савицкая Агафья Михайловна

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
24.02.1950

Дочь: Леонова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Ребеко Григорий

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребеко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Ребеко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребеко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ребеко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребеко Григорий

Смерть
19.10.2014
Россия, г. Санкт-Петербург
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