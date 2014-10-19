Ребеко (Савицкая) Анастасия Иосифовна
Место рожденияд. Будище Костюковичского района БССР
Дата рождения06.08.1921
Дата смерти19.10.2014
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1921
д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
24.02.1950
Дочь: Леонова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Ребеко Григорий
д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребеко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Ребеко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребеко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ребеко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ребеко Григорий
Смерть
19.10.2014
Россия, г. Санкт-Петербург