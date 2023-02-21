Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савицкий Кондрат
Мать: Савицкая Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Савицкий Моисей Иосифович
Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна
д.Будище Костюковичского района Могилевской области БССР
Рождение ребёнка
18.06.1918
Дочь: Мисевич Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна
д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
06.08.1921
Дочь: Ребеко Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна
д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
1923
Сын: Савицкий Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна
д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Садкова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна
д. Будище Костюковичского района БССР
Смерть
Неизвестно