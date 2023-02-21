Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савицкий Кондрат

Мать: Савицкая Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Савицкий Моисей Иосифович

Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна

д.Будище Костюковичского района Могилевской области БССР
Рождение ребёнка
18.06.1918

Дочь: Мисевич Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
06.08.1921

Дочь: Ребеко Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
1923

Сын: Савицкий Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Садкова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Савицкая Агафья Михайловна

д. Будище Костюковичского района БССР
Смерть
Неизвестно
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