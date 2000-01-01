Савицкий Моисей Иосифович
Место рожденияд.Будище Костюковичского района Могилевской области БССР
Дата рождения1916
Дата смерти14.11.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
д.Будище Костюковичского района Могилевской области БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савицкая Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савицкий Михаил Моисеевич
Мать ребёнка: Савицкая Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савицкая Степанида
Смерть
14.11.1944
поселок Курсиши Латвия
Погиб, освобождая Латвию от фашистов