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Савицкий Моисей Иосифович

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Место рождения

д.Будище Костюковичского района Могилевской области БССР

Дата рождения

1916

Дата смерти

14.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

Мать: Савицкая Агафья Михайловна

д.Будище Костюковичского района Могилевской области БССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Савицкая Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: Савицкая Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савицкая Степанида

Смерть
14.11.1944
поселок Курсиши Латвия
Погиб, освобождая Латвию от фашистов
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